Czytelnik z gminy Jabłonowo Pomorskie skarży się na arogancką odpowiedź pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy. Sprawdzamy!

Mieszkańcy gminy Jabłonowo Pomorskie z utęsknieniem czekali na skoszenie poboczy. Gdy doczekali się, ale tylko w połowie, interweniował Czytelnik

Czytelnik ze wsi Płowęż przekazał nam, że mieszkańcy tej wsi i pobliskich miejscowości co roku z utęsknieniem czekają na wykoszenie poboczy na trasie Jabłonowo Pomorskie – Nowa Wieś – Płowęż. Jak zwrócił uwagę, trasą tą przemieszcza się wielu pieszych i rowerzystów, a w lipcu także kierowcy kombajnów. Droga ta jest wąska, nierówna, a na poboczach rosną drzewa, co stwarza zagrożenie dla przemieszczających się nią ludzi. - Dodatkowo jednak widoczność jest niezwykle utrudniona przez pobocza zarośnięte trawą, chwastami oraz krzakami i odrostami od starych łamiących się lip, które ograniczają widoczność do minimum i powodują zwiększenie niebezpieczeństwa, w szczególności dla pieszych i rowerzystów – przekazał nam Czytelnik. W tym roku wykaszanie poboczy rozpoczęto w czerwcu, ale jak zwrócił uwagę Czytelnik, trawę wykoszono tylko na jednym z poboczy na szerokość 0,5 m, a na drugim poboczu trawy nie skoszono. Po upływie około dwóch tygodni od tych prac Czytelnik zapytał o niedokończone skoszenie trawy urzędników z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, którzy przekazali to zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy, który jest odpowiedzialny za utrzymanie tej drogi.