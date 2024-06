Dane są porażające – większość kierowców w Bydgoszczy i Inowrocławiu nie zatrzymuje się przed zieloną strzałką

Nadawane przez sygnalizator drogowy S-2 światło czerwone wraz z wyświetlaną zieloną strzałką oznaczają, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Sygnał w kształcie zielonej strzałki zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 (zakaz zawracania).

Badania obnażyły skalę problemu

Tyle przepisy, a praktyka jest diametralnie inna. Przy czym – jasno to trzeba stwierdzić – prawidłowo zachowują się kursanci odbywający szkolenie na prawo jazdy, bo są robią to pod okiem swoich instruktorów. Ale gdy już mają „prawko” w kieszeni, szybko zapominają o tych zasadach.

Badania nad zachowaniami kierowców na skrzyżowaniach przeprowadzono w 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim.

Na podstawie wstępnych wyników badań z 15 godzin obserwacji (bazując na danych z Bydgoszczy, Inowrocławia i Łodzi), gdy odnotowano 1296 pojazdów, aż 88,59 proc. kierujących nie wykonało obowiązkowego zatrzymania przed sygnalizatorem S-2.

„Tak ogromny odsetek oddaje niestety bardzo złe zachowania zmotoryzowanych użytkowników infrastruktury drogowej, którzy nie przestrzegają nałożonego na nich obowiązku wynikającego z § 96 ust. 3 r.z.s.d.” - czytamy w publikacji dr inż. Damiana Iwanowicza i dr Jonatana Hasiewicza.

Z zebranych dotąd wyników badań (próba 84 respondentów) okazuje się ponadto, że większość kierowców (ok. 59 proc.) uważa, iż obowiązek zatrzymania się przed sygnalizatorem S-2 jest konieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa, a niemal co czwarty (ok. 23 proc.) – iż warunek ten jest zbędny z uwagi na straty przepustowości.