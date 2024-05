- Jest problem i ten dotyczy praktycznie wszystkich kategorii uczestników ruchu drogowego, a ostatnio szczególnie motocyklistów. Robimy wszystko, aby ograniczyć zdarzenia drogowe, patrolujemy drogi, reagujemy na wykroczenia, badamy trzeźwość, analizujemy każdy wypadek, ale statystyki i tak są bardzo niepokojące – stwierdza nadkomisarz Robert Jakubas, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dodaje, że taka tendencja nie dotyczy tylko województwa kujawsko-pomorskiego, bo ma charakter ogólnopolski.

Przyjrzyjmy się najnowszej statystyce: Od początku roku do 20 maja na drogach regionu doszło do 255 wypadków (o 20 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 8,5 proc.). W wypadkach zginęło 39 osób (więcej o 9, wzrost o 30 proc.), a rany odniosło 272 osoby (o 19 więcej, wzrost o 7,5 proc.).

Do tej statystyki trzeba doliczyć śmiertelne potrącenie mężczyzny przez manewrującą ciężarówkę na ul. Cukrowników w Świeciu 21 maja.