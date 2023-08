Jak kierowcy radzą sobie z automatyzacją w samochodach? Dla wielu to duże wyzwanie

– Czas reakcji kierowców w sytuacji konieczności przejęcia kontroli nad pojazdem może wynosić od 15 do 40 sekund, a rozproszenie uwagi na skutek pojawienia się z różnego rodzaju dystraktorów znacznie wydłuża ten proces. Dla przykładu w warunkach pogorszonej widoczności kierowcy rzadziej przejmują kontrolę nad samochodem, przez co częściej może dochodzić do awaryjnego hamowania przez pojazd – mówi dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego.