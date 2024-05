Mama jeździ bezpieczniej - uważa Instytut Transportu Samochodowego

Kobiety prowadzą auta w sposób rozważny i odpowiedzialny, rzadziej także przekraczają dozwoloną prędkość. Są też bardziej skoncentrowane na jeździe i przestrzegają kodeksu drogowego. Efekt? W 2023 roku kobiety spowodowały 23,7 proc. wypadków drogowych, podczas gdy mężczyźni byli odpowiedzialni za ponad 71,9 proc. z nich. Oznacza to, że kobiety powodują trzy razy mniej wypadków niż panowie – wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

– Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dowodzą, że kobiety rzadziej ponoszą śmierć w wypadkach drogowych w porównaniu do mężczyzn. Analizy wskazują również, że ryzyko udziału w takim zdarzeniu - przeliczone na każdy przejechany kilometr - jest dla kobiet od 2 do 4 razy mniejsze niż dla mężczyzn – tłumaczy Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.