Darmowy kurs pierwszej pomocy w Grudziądzu. To projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Ruszyły zapisy

W sumie przygotowano 200 miejsc. O zakwalifikowaniu się do udziału w bezpłatnym kursie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W tym celu trzeba wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w galerii powyżej) oraz zapoznać się z zasadami RODO. Następnie dostarczyć do: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ulicy Ratuszowej 1, pok. 212 lub

przesłać go na adres e-mail: [email protected]

Zajęcia będą odbywały się w Marinie. Przewidziano następujące terminy:

3.06.2023 (sobota)

1 grupa - godz. 8-11

2 grupa – godz. 12-15

26.06.2023 (poniedziałek)

3 grupa - godz. 8-11

4 grupa – godz. 12-15

27.06.2023 (wtorek)

5 grupa - godz. 8-11

6 grupa – godz. 12-15

7 grupa – 16-19

28.06.2023 (środa)