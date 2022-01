Darmowy tramwaj w Grudziądzu? Taki pomysł na ożywienie gospodarcze ma radny PiS-u Aleksandra Pasis

Radny PiS, Krzysztof Kosiński z Grudziądza apeluje do prezydenta Glamowskiego aby przejazdy tramwajem były bezpłatne, dzięki czemu uda ożywić się Starówkę oraz uwolnić miejsca parkingowe w obrębie Starego Miasta Archiwum/Piotr Bilski

O wdrożenie "realnej" inicjatywy obywatelskiej polegającej na darmowych przejazdach linią tramwajową celem przyciągnięcia klientów do centrum i obrzeży Starówki, a przez to "uwolnienie" miejsc parkingowych zwrócił się w formie interpelacji do prezydenta Grudziądza, Macieja Glamowskiego radny PiS, Krzysztof Kosiński.