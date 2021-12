Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu. Są postępy robót na ul. Toruńskiej, ale dużo jeszcze jest do zrobienia [zdjęcia]

Kompleksowa przebudowa ulicy Toruńskiej w Grudziądzu to jeden z elementów modernizacji sieci tramwajowej w Grudziądzu.

Właśnie tutaj prace mają największe spóźnienie, które liczyć już trzeba w miesiącach.

Prace na tym odcinku ulicy Toruńskiej rozpoczęły się w połowie marca i wtedy została ona zamknięta dla ruchu. Roboty wykonuje forma Strabag, która wygrała przetarg na to zadanie. Prace rozpoczęto od rozebrania starego torowiska tramwajowego oraz konstrukcji starej jezdni. Później robotnicy zeszli głębiej, aby uporządkować istniejące sieci podziemne. I tam zaczęły się problemy.

Jak się okazało, dokumentacja była niedokładna, później powiły się problemy z uzgodnieniami z właścicielami sieci podziemnych. To doprowadziło do tego, że prace przerwano na wiele tygodni. A to z kolei do szewskiej pasji doprowadziło właścicieli sklepów i firm przy ul. Toruńskiej. Przez przeciągający się remont i rozkopaną ulicę tracą oni dochody.