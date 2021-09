Remont torowiska na odcinku Toruńskiej w Grudziądzu. Po kilkutygodniowym zastoju roboty mają nabrać tempa [zdjęcia]

- Założenie jest takie, że do końca roku chcemy wykonać ten zamknięty odcinek Toruńskiej, aby puścić ruch - podczas komisji bezpieczeństwa mówił Jarosław Murgała, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu.

Ponadto wreszcie ma się też pojawić na modernizowanym odcinku Toruńskiej tymczasowe oświetlenie, o co apelowali mieszkańcy tego rejonu.

- Najważniejsza też rzecz: pod koniec roku będziemy podejmować decyzje co robimy z dalszym odcinkiem czyli od Kwiatowej do skrzyżowania z al. 23 Stycznia. Jeśli będą niesprzyjające warunki, prognozy będą mówiły że kolejne dwa, trzy miesiące będzie ostra zima to nie wejdziemy na ten odcinek, żeby nie rozgrzebać tego i zostawić - wyjaśnia Jarosław Murgała.