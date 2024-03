Dawny cmentarz w Grudziądzu wpisano do rejestru zabytków. Historycy się cieszą, a właściciel terenu odwołuje się od decyzji. Zobacz zdjęcia

Od lat teren cmentarza "francuskiego" przy ul. Zawiszy Czarnego w Grudziądzu...

...wpisany jest do ewidencji zabytków prowadzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu. Od blisko trzech lat o jego umieszczenie w "państwowym" rejestrze zabytków zabiegało grudziądzkie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

- Zależy nam na tym, ponieważ są tutaj pochowane szczątki żołnierzy wielu narodowości. Pamiętajmy, że pierwsze pochówki były tutaj dokonane w 1864 roku: dwóch żołnierzy duńskich, następnie żołnierzy francuskich, groby żołnierzy carskich, bolszewików, ale najważniejsze, że znajdują się tutaj także groby żołnierzy polskich, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku - mówi Rafał Heidek, prezes grudziądzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

I niedawno teren ten został wpisany do rejestru zabytków, co zapewnia mu większą ochronę niż wpis do gminnej ewidencji.