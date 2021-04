Depresja w pandemii. Te zachowania powinny wzbudzić Twoją czujność! [lista]

Rzeczywistość pandemiczna to trudny okres dla każdego. Izolacja społeczna, zamrożenie gospodarki, obostrzenia i nakładanie rygorów - w takim systemie żyjemy od ponad roku. W tym czasie wszyscy możemy przeżywać traumy. Wiele osób traci pracę, zamyka swoje biznesy, podupada na zdrowiu, marzy o spotkaniu z bliskimi z zagranicy.

Według ekspertów samotność ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Obostrzenia spowodowane lockdownem, takie jak ograniczenia kontaktów międzyludzkich mogą prowadzić do stanów depresyjnych. Człowiek jest istotą stadną, przyzwyczajoną do życia w społeczeństwie. Posiada naturalną tendencję do gromadzenia się i nawiązywania znajomości. Ich ograniczenie może mieć bardzo złe skutki dla naszej psychiki.

Według danych światowej organizacji zdrowia (WHO), na depresję choruje rocznie ponad 350 mln mieszkańców naszej planety. Statystyki w Polsce są równie niepokojące. Tylko w zeszłym roku recepty na leki przeciwdepresyjne zrealizowało aż 3.8 mln Polaków.