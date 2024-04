Pandemia depresji na Kujawach i Pomorzu. Tak chorują, że nie mogą pracować!

– Niestety, dane ZUS pokazują, że depresja oraz inne zaburzenia i choroby związane ze sferą psychiki są coraz częstszą przyczyną absencji chorobowych - komentuje w rozmowie z MondayNews Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, a także członek Rady Nadzorczej ZUS. - Świadczy to o narastającym problemie społecznym, który ma również konkretny wymiar ekonomiczny oraz wpływ na rynek pracy. Pandemia COVID-19 mogła być jednym z czynników, który przyczynił się do tej sytuacji.

Kiedy ludzie czują się gorzej psychicznie?

Lawinowy wzrost L4 od psychiatrów

- W ubiegłym roku było u nas więcej zwolnień lekarskich i dni chorobowych związanych z zaburzeniami psychicznymi i zachowania niż w 2022 - komentuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie powodu-pomorskim.

Do placówek ZUS na Kujawach i Pomorzu wpłynęło w 2023 roku ponad 89 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To o niemal 6,2 tys. więcej w porównaniu do 2022 r., gdy takich zwolnień było 83 tys., zatem wzrost nastąpił o 7,5 procent. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 1 mln 775 tys. dni, gdy w 2022 roku było to 1 mln 664 tysięcy.