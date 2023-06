Derby Pomorza o play off? Znamy składy ZOOLeszcz GKM Grudziądz i For Nature Solutions Apatora Toruń

Od tego czasu sporo się w obu klubach zmieniło. Apator w ostatniej kolejce został zdeklasowany w Lublinie, mocno pod formą jest Patryk Dudek, w kratkę startuje Robert Lambert, a bardzo przeciętnie Paweł Przedpełski. Kolejny powód do zmartwień w Apatorze to juniorzy. Najlepszy z nich Krzysztof Lewandowski ma kontuzję palców i jego start w derbach jest niepewny. W klasyfikacji punktów juniorów „Anioły” są ostatnie w PGE Ekstralidze, daleko za ZOOLeszcz GKM.

Derby Pomorza GKM - Apator. Składy na mecz

To będzie z pewnością jeden z atutów gospodarzy w derbach, bo Kacper Pludra jeździ ostatnio świetnie i jest jednym z najlepszych juniorów w PGE Ekstralidze. Cała drużyna ZOOLeszcz GKM stanęła na zresztą nogi, a rozgromienie 54:36 mistrza Polski z Lublina i wyrównany mecz we Wrocławiu są najlepszym dowodem. Świetny w ostatnich tygodniach jest Max Fricke, do dobrej formy fizycznej wrócił Pedersen. Dlatego grudziądzanie myślą nie tylko o zwycięstwie w derbach, ale wywalczeniu punktu bonusowego. Taki wynik otworzyłby drzwi do play off dla grudziądzkiej drużyny.