Diamentowa Liga kompletuje dziecięcą eskortę. To będzie wspaniała chwila dla dzieciaków!

– To są niezapomniane momenty. Taka chwila może być olbrzymią inspiracją. Może być impulsem, który spowoduje, że życie młodego człowieka potoczy się inaczej, będzie iskrą, rozpalającą sportową pasję – mówi Piotr Małachowski, ojciec 9-letniego Henia, dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. – My także chcemy inspirować. Stąd pomysł na Diamentową Eskortę. Polscy i zagraniczni lekkoatleci. Mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata, rekordziści, sportowcy wybitni. A razem z nimi dzieci – zwycięzcy konkursu.

Prawo uczestnictwa mają dzieci w wieku 6-12 lat (urodzone w okresie miedzy 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2017), których rodzice lub opiekunowie kupili lub zakupią pakiet rodzinny (tj. pakiet 3+1).

Konkurs startuje 15 marca, na prace konkursowe czekamy do 15 kwietnia. Zwycięzców poznamy w Dzień Dziecka czyli 1 czerwca. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zakupu pakietu rodzinnego prosimy wysyłać na adres: [email protected]

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej to międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, organizowany od 2009 roku dla uczczenia pamięci najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej. W 2022 roku zawody zostały włączone do najbardziej elitarnego lekkoatletycznego cyklu – do Diamentowej Ligi. To pierwszy w historii polski mityng, który dostąpił tego zaszczytu. Obecność w ekskluzywnym gronie obok Monako, Zurychu, Lozanny, Rzymu, Brukseli, Londynu czy Paryża to gwarancja rywalizacji na najwyższym poziomie z udziałem najlepszych lekkoatletów świata. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się 16 lipca na Stadionie Śląskim. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl.