Dłużnicy alimentacyjni. Tylu mamy ich w Kujawsko-Pomorskiem. Próbują odegrać się na ekspartnerach, a odgrywają na dzieciach

- Nie mieliśmy ślubu, więc na dzieci nie muszę płacić alimentów - z tego założenia wychodzi bydgoszczanin, który niedawno rozstał się z partnerką.

W nieformalnym związku doczekali się dwójki dzieci. Gdy para się rozeszła, nadeszły problem. Tata nie zamierza przekazywać mamie alimentów na małolaty.

Nie on jeden tak postępuje. W województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 22 tysiące dłużników alimentacyjnych.

- Średnie zadłużenie takiej osoby wynosi 46 402,65 złotych - mówi Agnieszka Smużewska, reprezentująca Krajowy Rejestr Długów.

Łączna kwota, jaką zalegają dłużnicy alimentacyjni z naszego regionu, to już ponad 1,022 mld zł. Pod tym względem znajdujemy się na 4. niechlubnym miejscu w rankingu wszystkich 16 województw.

Fundusz Alimentacyjny - dla kogo?

Jak rodzic nie płaci na dzieci, to w utrzymaniu ich wyręcza go Fundusz Alimentacyjny obsługiwany przez gminy. Często jest tak, że rodzic, ociągający się z przekazywaniem pieniędzy, próbuje w ten sposób odegrać się na swoim ekspartnerze, przy którym pozostały dzieci. Tyle, że dłużnik nie krzywdzi drugiego rodzica, lecz dzieci. Najczęściej też ci zalegający w żaden inny sposób nie wspierają materialnie swoich córek i synów. Siedmiu na dziesięciu takich rodziców w ogóle nie daje im prezentów na urodziny czy święta, nie funduje wakacyjnych wyjazdów i nie sponsoruje wypadów do kina.