Dna moczanowa - tego nie wolno jeść przy tej chorobie. Tego unikaj, jeśli cierpisz na podagrę [5.05.2024] mm

Czego nie jeść przy dnie moczanowej? Niektórych produktów z pewnością trzeba unikać, aby nie nasiliły się przykre konsekwencje choroby.

Przy dnie moczanowej ważna jest odpowiednia dieta. Jedzenie niektórych produktów może nieść nieprzyjemne konsekwencje. Jest to choroba bolesna, prowadzi do zapalenia stawów. Czego lepiej unikać przy dnie moczanowej? Zobacz, co najlepiej wykluczyć ze swojego jadłospisu.