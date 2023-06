Dni Szubina 2023 - zobacz program. Hucznie uczczone zostaną w tym roku urodziny miasta

Miasto założył w XIV wieku Sędziwój Pałuka. Zbudował zamek nad brzegiem Gąsawki, którego ruiny przetrwały do dziś. Właśnie tam w niedzielne popołudnie 4 czerwca odbędzie się jedna z urodzinowych imprez przygotowanych z okazji 658-lecia grodu pelikana. Bo za datę powstania Szubina przyjmuje się rok 1365.

Klocki lego i kino w plenerze

Dla porządku informujemy, że First Lego Leauge odbędzie się w hali widowiskowo -sportowej w Szubinie. Start o godz. 9. Z kolei spotkanie z Marcinem Korzonkiem rozpocznie się w bibliotece w Szubinie w piątek o godz. 19. Na projekcję filmową do parku wybrać się możemy o godz. 21.

Ale atrakcje czekają mieszkańców już od piątku 2 czerwca. - Fanów kloców lego zapraszamy w piątek na otwarte zawody First Lego Leauge. Po południu spotkanie z podróżnikiem, autorem książki „GlobRower” Marcinem Korzonkiem, który przemierza świat na dwóch kółkach. Wieczorową porą zapraszamy wszystkich na seans w kinie plenerowym w parku miejskim przy ul. Nakielskiej – kuszą organizatorzy.

Wernisaż i festyn przy ruinach zamku w Szubinie

W sobotni wieczór zmiana klimatu. Wybrać się warto do Szubińskiego Domu Kultury na otwarcie wystawy artystów z szubińskiej grupy Plama’s oraz koncert zespołu Last Chance. - Wernisaż jest okazją do poznania szerokiego wachlarza technik artystycznych i spotkania z lokalnymi twórcami – zachęcają organizatorzy Dni Szubina.

Ciekawie zapowiada się także niedziela 4 czerwca. Festyn rodzinny przy ruinach zamku w Szubinie rozpocznie się o godz. 15. W programie m.in. zawody strażackie, dmuchańce i inne propozycje dla dzieci, badania profilaktyczne, a na finał, o godz. 17.30 - koncert zespołu Loka. Wszystkie atrakcje bezpłatne.