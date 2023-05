Do 300 m kw bez pozwolenia na budowę. Ułatwienia w prawie budowlanym dla rolników

150, a nawet 300 metrów

Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia dodano jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty do 150 m kw. Chodzi o wiaty związane z produkcją rolną o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy. Rozpiętość konstrukcji nie może być większa niż 6 m, a maksymalna wysokości to 7 m. Obszar oddziaływania wiaty musi jednak mieścić się w całości na działce, na której została zaprojektowana.

Pozwolenia na budowę nie będą wymagane również w przypadku jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m.