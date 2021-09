Do Grudziądza na Sympozjum zjechało kilkuset ratowników medycznych:- Strażak czy wojskowy nie wykona tej roboty tak dobrze jak my

Mówi się, że w naszym województwie dąży się do ujednolicenia stawki dla całego regionu. - Chodzi o to, aby nie było migracji ratowników po lecznicach, by nie przenosili się z jednej stacji pogotowia ratunkowego do drugiej w celach zarobkowych - wyjaśnia Bogdan Wiśniewski.

Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego : -Wyższe wynagrodzenia nam się należą, bo praca jest trudna i odpowiedzialna, ale pieniądze to nie wszystko. Należy wspomnieć o kadrach, jakości organizacji pracy, bezpieczeństwie i wsparciu psychologicznym. Podstawy są, ale do poprawy jest bardzo wiele. Obecnie trwający protest ratowników i 11 września manifestacja zawodów medycznych pokażą na ile jest zdeterminowane środowisko w walce o wspólne cele. A są one jasno określone: nie tylko kwestia wynagrodzeń, ale też dostępność do świadczeń: poprawienia ich ilości, jakości.

Mirosław Bałka, organizator VII Sympozjum Ratowników Medycznych w Grudziądzu i prezes Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych: - Jak najszybciej trzeba usiąść do stołów i rozmawiać, aby pacjent był obsłużony należycie, żeby nie czekał na wydłużony dojazd karetki. Bo co w tym systemie jest winny pacjent?! Trzeba zadbać o jego dobro. Rozwiązanie: zastąpienie ratownika strażakiem czy wojskowym to będzie na pewno człowiek, ale czy on na tyle dobrze wypełni dyżur co ratownik który na co dzień jeździ w ambulansie i zna się na tym co robi najlepiej? My jako ratownicy nie wsiedlibyśmy do wozu strażackiego i nie pojechalibyśmy gasić pożaru bo nie mamy tak naprawdę o tym pojęcia.