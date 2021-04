Groził i pobił ratownika medycznego w Grudziądzu. Sprawca napisał list z więzienia. Czytamy m.in. "Odpowiadam za coś, czego nie było"

Przypomnijmy. Załoga karetki została wezwana do pacjenta który miał dokonać samookaleczenia, a zdarzenie miało miejsce latem 2019 roku przy jednej z kamienic przy ul. Legionów w Grudziądzu. Mirosław Bałka, który chciał mu udzielić pomocy najpierw usłyszał pod swoim adresem groźby, a następnie został napadnięty. Z aktu oskarżenia: "(...) Karol D. uderzył ratownika medycznego pięścią w twarz powodując jego upadek, a następnie kopnął go w twarz czym spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy z krótkotrwałą utratą świadomości, ból głowy, obrzęk twarzy (...)".

Prokuratura w apelacji podnosi m.in. "Należy zauważyć, że sąd pierwszej instancji bezpodstawnie zaliczył do okoliczności łagodzących skruchę oskarżonego w sytuacji gdy nie przyznał się w całości do zarzucanego czynu, a w składanych wyjaśnieniach umniejszał swoją winę. (...) W sytuacji gdy oskarżony kwestionuje faktyczny przebieg zdarzenia, nie można mówić o wyrażeniu przez niego autentycznej skruchy."

Prokuratura także nadmienia, że Karol D. miał już wcześniej zatargi z prawem i był karany, w tym także za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Aktualnie odbywa on karę pozbawienia wolności, gdyż nie stosował się do zasądzonej mu kary dwóch lat ograniczenia wolności w postaci odpracowania 40 godzin miesięcznie na cele społeczne. Wydając postanowienie o zamianie kary sąd podnosił wysoki stopień zdemoralizowania Karola D ., jego lekceważący stosunek do obowiązujących norm społecznych, a także jego poczucie bezkarności wobec wezwań kuratora do odpracowania zasądzonej kary.

Wniosek prokuratury: 2 lata i 6 miesięcy dla Karola D. i 10 tys. zł nawiązki

Prokuratura w apelacji wnioskuje o wymiar kary 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Argumentuje: "Byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym". Także prokuratura chce aby Karol D. zapłacił 10 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonego. Czytamy m.in. "Zasądzenie takiej wysokości nie przeszacowałoby dolegliwości fizycznych jak i psychicznych jakich doznał pokrzywdzony ratownik medyczny, a jednocześnie byłoby dostosowane do stopnia winy sprawcy oraz stopnia szkodliwości społecznej".

Sprawca w liście: " Ratownik mi ubliżał i zachowywał się w nieprzyzwoity sposób"

Do naszej redakcji wpłynął list z zakładu karnego od Karola D., w którym odnosi się do zdarzenia: "Gdy przyjechała karetka do mnie, by udzielić mi pomocy to rzekomy poszkodowany zaczął mi ubliżać i zachowywał się w bardzo nieprzyzwoity sposób". Ponadto D. neguje w liście większość przebiegu zdarzenia jakie prezentowała prokuratura w akcie oskarżenia.