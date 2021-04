Do kiedy składamy wnioski w ARiMR o dopłaty bezpośrednie 2021? Jest nowy termin

Nabór wniosków rozpoczął się, jak co roku - 15 marca. Po 2 tygodniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała (według stanu na 30 marca) prawie 78 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, do 12 kwietnia zarejestrowano ich ok. 160 tysięcy, do 21 kwietnia niespełna 300 tysięcy. Co roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1,3 mln rolników.

Do 21 kwietnia 2021 rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego złożyli 11 457 wniosków o dopłaty.

Trwa nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. Do kiedy jest czas?

Od 2021 roku nie ma możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego, ponownie przypomina rolnikom Agencja.

W 2021 roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (15 maja przypada w sobotę). Dodatkowy czas został wyznaczony do 11 czerwca 2021 r., jednak wysłanie wniosku po 17 maja spowoduje obniżenie kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.