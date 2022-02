Do końca lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo. Kiedy pieniądze na kontach rolników?

Zwrot wyniesie 1 zł na 1 litr oleju napędowego. To tyle samo, co w roku 2021, ale od 1 stycznia 2022 roku limit zużycia oleju napędowego w gospodarstwie został podniesiony ze 100 do 110 litrów na jeden hektar oraz z 30 do 40 litrów na jedną średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Pieniądze powinny zostać przelane na konta rolników w kwietniu.