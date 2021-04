Do Kujawsko-Pomorskiego ma trafić 20 mld zł z unijnego funduszu odbudowy

- Od kilkunastu miesięcy jesteśmy w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, która zmieniła się, utrudniła funkcjonowanie gospodarki - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podczas konferencji przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Te środki zapewnią rozwój dla naszego kraju. Liczę na to, że Parlament zatwierdzi ten rządowy plan, który następnie zostanie wysłany do Komisji Europejskiej, zostanie zatwierdzony i będziemy mogli przystąpić do jego konsumpcji. Nie mam żadnej wątpliwości, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosują za; liczę również na to, że pozostali parlamentarzyści wykażą się odpowiedzialnością za nasz kraj w następnych dziesięcioleciach.

- Donald Tusk, kiedy przywoził wielki sukces dla Polski, to było 300 mld zł, a ten plan w całości to około 770 mld zł - mówił Schreiber. - Oczywiście spieramy się w Parlamencie o różne sprawy i mamy prawo się spierać. Nie jestem jednak w stanie zrozumieć, dlaczego ktokolwiek może negować chęć sięgnięcia po takie środki. Każdy polityk, każdy poseł niezależnie, czy jest w opozycji, czy w większości parlamentarnej, musi stanąć przed Polakami i powiedzieć, dlaczego chciałby głosować przeciwko tym środkom dla Polski. Nikt nie podważa tego, że jest to szansa na kolejny skok w rozwoju dla Polski.

Zapytany o to, co w takim razie robi Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry (zgłaszająca zastrzeżenia i przeciwna ratyfikacji unijnego planu) - jest przeciwna UE, czy działa w imię partykularnych, odpowiedział: - Nie potrafię tego powiedzieć. W naszym regionie akurat nie ma posłów Solidarnej Polski. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć przed Polakami. Niech każdy wytłumaczy swój sprzeciw.

Pieniądze miałyby trafić, m.in. na realizację kluczowych inwestycji komunikacyjnych. Poseł Król wymieniał, np. możliwość wymiany taboru tramwajów w Bydgoszczy na nowe, "przynajmniej na te z PESY". Wskazywał konieczność rozbudowy sieci ulic w miejsce gruntówek na bydgoskich osiedlach, m.in. na Miedzyniu. Z kolei posłanka Ewa Kozanecka wskazywała, że unijne pieniądze mają trafić do mieszkańców regionu, do firm, do przedsiębiorców.

Z kolei poseł Król odniósł się do wątpliwości marszałka Piotra Całbeckiego, który podnosił kwestię, że Kujawsko-Pomorskie, jako region stosunkowo słaby gospodarczo może wcale nie otrzymać 20 mld unijnego dofinansowania.

- My używamy bardzo prostego kryterium, które najprawdopodobniej dla pana Piotra Całbeckiego dotychczas było abstrakcyjne - zaczął parlamentarzysta z Bydgoszczy. - Tym kryterium jest po prostu liczba ludności. Chyba każdy mieszkaniec Bydgoszczy widzi to, ze pan marszałek Całbecki tego kryterium w województwie kujawsko-pomorskim nie stosuje. No, jest to może wreszcie jakieś przyznanie się - po tym, jak sparaliżował transport kolejowy w regionie - to może jest podsumowanie polityki dzielenia europejskich pieniędzy przez marszałka województwa. Przez marszałka, który lekceważy to, że Bydgoszcz jest największym miastem województwa. Mamy nadzieję, że może wreszcie pan marszałek się opamięta i dostrzeże największe miasto regionu.

W sukurs posłowi Królowi przyszedł minister Schreiber wtrącając: - Mówimy nie o kwocie, która ma być do dyspozycji marszałka województwa, ale o kwocie, która ma trafić do mieszkańców regionu. To są dwie różne rzeczy. Nikt nie twierdzi, że całe 20 mld zł będzie miał do dyspozycji sam marszałek.