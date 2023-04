"Do wycięcia", a może "drzewo z dziuplą". Wyjaśniamy, co oznaczają tajemnicze znaki na drzewach

Oznaczenia drzew - kropki, kreski, kolory

Symbole lesnych skarbów

Drzewa przeznaczone do usunięcia w zabiegach pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz drzewa niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lasu, oznacza się za pomocą kropki bądź ukośnej kreski.

Litera „E” (wielkości około 20 cm) oznacza drzewa biocenotyczne (np. z dziuplami) , o nietypowym pokroju lub z nietypowymi formami szyszek, kory, gałęzi czy drzewa wyraźnie - wyróżniające się wiekiem lub rozmiarami w stosunku do innych drzew na tym terenie. Drzewa takie pozostawia się w celu zwiększenia różnorodności biologicznej.

Litera „K”, kreska, bądź „KE” informuje, iż turysta jest na granicy kępy ekologicznej, czyli fragmentu starodrzewu pozostawionego do naturalnego rozkładu. Tak pozostawiana kępa, to także miejsce schronienia zwierząt. Przyczynia się również do zróżnicowania struktury nowego drzewostanu, zapewniając obecność mikrosiedlisk zasiedlanych przez wiele gatunków owadów. Z czasem jest źródłem martwego drewna w różnych postaciach: stojącego, leżącego, martwych konarów czy obłamanych gałęzi, miejscem bytowania wielu mikroorganizmów, owadów i grzybów.

Jak rozumieć oznaczenia drzew w okolicy Torunia? Jakie kody stosują lokalni leśnicy? Zobaczcie w poniższej galerii.