Do zobaczenia na wiosnę! Bociany od nas odlatują. Zdjęcia z ostatnich sejmików

Dlaczego bociany są obrączkowane?

"Ornitolodzy zakładają obrączki, aby uzyskać możliwie największą liczbę informacji o każdym osobniku", wyjaśnia na swojej stronie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. "Poznanie bocianich zwyczajów i potrzeb jest istotne dla zachowania gatunku".

Specjaliści przekonują, że obrączkowanie przez wykwalifikowane do tego osoby jest całkowicie bezpieczne dla ptaków. Ważny jest moment mocowania obrączki. "Bocianie pisklęta powinny mieć w momencie obrączkowania ok. 4-6 tygodni. Ich wiek ocenia się po dokonaniu pomiaru długości dzioba, który we wskazanym wieku powinien mierzyć ok. 13 cm".