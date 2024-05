Dobre wykształcenie to szansa na dobrą pracę. Takie kierunki wybierane są w regionie

Ci po studiach zazwyczaj pracują, a wśród osób po gimnazjum lub podstawówce, mało kto ma pracę. Statystycy biorą pod uwagę m.in. współczynnik aktywności zawodowej. Pokazuje on, jak liczna jest grupa osób aktywnych zawodowo, czyli pracujących, w ogólnej liczbie ludności w wieku 15-89 lat. - Najwyższy wskaźnik aktywności zawodowej jest dla osób mających wykształcenie wyższe, to ponad 83 proc., a najniższy dla tych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, ponad 16 proc. - informują dalej autorzy.

16 uczelni do wyboru

Oferta studiów na miarę potrzeb

Sebastian Nowak, rzecznik UKW w Bydgoszczy, wskazuje: - W 2010 roku maturę w całej Polsce zdawało 364 tys. osób, rok temu - 254 tys. osób. To jest spadek o 30,6 proc., co odzwierciedla też liczba studentów. To jest główna przyczyna, a pozostałe są drugorzędne. Mniej osób wybiera studia II stopnia, kończąc edukację po studiach I stopnia, co przekłada się na ogólną liczbę studentów. Młodzi mają dziś większy wachlarz wyboru swojej drogi po zakończeniu szkoły średniej. W grę wchodzą wyjazdy zagraniczne czy podjęcie pracy od razu po maturze.

Rzecznik uczelni kontynuuje: - Patrząc na kolejne statystyki, sytuacja uczelni będzie jeszcze trudniejsza. Jeżeli zestawimy liczbę urodzeń w 2010 i 2023 roku, to widzimy spadek aż o 35 proc. Jako UKW nie popadamy jednak w czarnowidztwo. W 2023 roku, w porównaniu do 2022 roku, przyjęliśmy o 300 studentów więcej, mimo kolejnego spadku liczby maturzystów. Naszą odpowiedzią na kryzys demograficzny jest ciągle zmieniająca się oferta studiów.

Chodzi przede wszystkim o kierunki. Najpopularniejsze w regionie to te, dotyczące biznesu i administracji oraz medyczne. W WUP informują: - - Tzw. podgrupa biznesu i administracji to lider pod względem liczby studiujących. Jako jedyna przekraczała zawsze 10 tys. osób. W 2022 roku było to 11 551 studentów. W podgrupie medycznej było 8250 osób. Tyle że popularność kierunków z podgrupy biznesu i administracji utrzymuje się na stałym poziomie, zaś w przypadku kierunków medycznych popularność wzrasta. Kierunki, cieszące się największym zainteresowaniem, to w regionie pielęgniarstwo, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz pedagogika. Największy odpływ w 2022 roku w stosunku do 2018 roku odnotowano w podgrupie pedagogicznej, humanistycznej bez języków obcych oraz higieny i bezpieczeństwa pracy.