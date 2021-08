Dobry nabór do szkół ponadpodstawowych 2021 w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. W wydziale edukacji odetchnęli z ulgą

- To 66 procent wszystkich ósmoklasistów, którzy w tym roku ukończyli szkoły podstawowe w powiecie. Ten wskaźnik nieco wzrósł, bo zazwyczaj mamy go na poziomie 60 procent. Wahnięcia będą niewielkie i już teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z naboru. Na tę chwilę wygląda na to, że każda ze szkół utworzy tyle oddziałów, że pozwolą na funkcjonowanie szkoły. Nie mamy zagrożenia, by mogło zadziać się coś złego, by nie powstał oddział w klasie pierwszej – ocenia Lidia Sokulska-Tłok, dyrektorka wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2021 powiatu sępoleńskiego

Łącznie przyjętych zostało 305 osób: 104 do liceów i 201 do szkół branżowych pierwszego stopnia oraz technikum. Do Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku przyjęto 51 uczniów (porównywalnie z ubiegłorocznym naborem). W Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie to 53 osoby, co pozwoli na utworzenie dwóch oddziałów od przyszłego roku szkolnego. To o jeden oddział więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to był problem z powstaniem choćby jednego, bowiem chętnych do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w tej szkole było 17 osób. Teraz takiego zagrożenia nie ma.