Dodaj to w lipcu do bugenwilli, a rozrośnie się na cały balkon. Oto dobry trik na kwitnienie [30.06.2024]

Tak należy uprawiać bugenwillę

Bugenwilla to kwiat, który cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. To głównie ze względu na to, że efektywnie się rozrasta, wydziela mocny, kwiatowy zapach i doskonale czuje się w pełnym słońcu.

Bugenwilla najlepiej kwitnie na balkonach południowych i w miejscach osłoniętych od wiatru. Lubi ziemię żyzną i wilgotną, nie można więc dopuścić do zbytniego przyschnięcia podłoża. Roślina wywodzi się z Ameryki Południowej i źle znosi surowe polskie zimy. Należy ją ukryć na czas zimowania.

