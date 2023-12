Dodatkowe 600 złotych od państwa dla bezrobotnych? Takie są zasady tego świadczenia

Kluczowym w takich sytuacjach jest jednak znajomość, jakie zasiłki i dodatki mogą nam przysługiwać i z których naprawdę warto skorzystać. Jednym z najciekawszych, a jednocześnie najmniej znanych dodatków jest ten przysługujący osobom bezrobotnych. Na jego mocy możemy otrzymać nawet do 600 zł.

Chociaż sam zasiłek dla bezrobotnych jest dość popularny to sama możliwość pozyskania dodatkowych 600 zł wciąż jest dla niektórych nieznana. Warto zauważyć, że sam zasiłek nie jest legitymizacją bezrobocia, ale ma zapewniać jakiekolwiek możliwości przeżycia w okresie, kiedy to zostaliśmy zwolnieni lub przez dłuższy czas poszukujemy aktywnie pracy.

Dla osób, które spełnią szczegółowe warunki wymagane do jego otrzymania, państwo zapewni zasiłek w wysokości 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, potem obniży te sumę do 1024,10 zł brutto. Warto jednak wiedzieć, że jest możliwość, aby do tej kwoty doliczone zostało kolejnych 600 złotych wydawanych każdego miesiąca.