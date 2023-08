Dodatkowe płatności dla rolników ekologicznych. Czas składać wniosek

- W 2023 roku rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności ekologicznych, mogą dodatkowo zawnioskować o przyznanie płatności ekologicznych w ramach Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i TUZ) do gruntów, do których nie ubiegali się o ich przyznanie, jeżeli grunty te były wskazane we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych – podaje ARiMR.