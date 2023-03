Jakie wsparcie trafiło do Kujawsko-Pomorskiego?

- Przez cały okres trwania programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego, czyli od marca 21 marca do 31 grudnia 2022 roku, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego złożyli 37 752 wnioski o dofinansowanie do zakupu odbiorników cyfrowych, spośród których zrealizowano 33 788 świadczeń na zakup odbiornika cyfrowego, tj. telewizora lub dekodera - informują w Wydziale Promocji Polityki Cyfrowej Ministerstwa Cyfryzacji.