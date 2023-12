Dokąd Polacy udadzą się na święta i Nowy Rok? Często na zimowy wypoczynek wybieramy kraje zachodnie Marek Weckwerth

Święta w Paryżu, dlaczego nie? To miasto wybiera w tym okresie roku jako cel turystycznego wyjazdu wielu Polaków Kiwi.com

Zima to czas szczególny, obfitujący w okazje do podróżowania. Gdzie w tym roku będziemy celebrować święta i witać Nowy Rok? Budapeszt, Paryż, Wiedeń - to tylko niektóre z najczęściej wybieranych miast. Wśród top 20 kierunków znalazły się również Malta, Grecja i Turcja.