Jeździmy głównie do Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zimą chętnie wyjeżdżamy do Skandynawii i Europy Zachodniej

Kiwi.com, firma travel-tech oraz wyszukiwarka tanich lotów, wzięła pod lupę sezonowość w podróżowaniu wśród Polaków i przyjrzała się, o jakich porach roku jesteśmy najbardziej aktywni pod względem podróżowania. Okazuje się, że choć wiosna i zima to doskonały czas na upolowanie taniego lotu i możliwość naładowania dawką słońca, to mimo wszystko na urlop wybieramy wyjazd w pełni sezonu letniego, a także jesienią, i planujemy go z dużym wyprzedzeniem. Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania to trzy główne kraje, które najczęściej wybieramy na cel podróży, ale co ciekawe, zimą chętnie udajemy się do Skandynawii i Europy Zachodniej!

Cztery pory roku w podróżowaniu

Wedle danych Kiwi.com to właśnie latem i jesienią najczęściej planujemy swój urlop. Choć w szczycie sezonu wakacyjnego ceny biletów zwykle bywają znacznie droższe w porównaniu z pozostałymi miesiącami (średnia cena biletu na krótkich trasach w sezonie letnim to 99 euro, podczas gdy zimą 66) to nie wahamy się udać na zagraniczne wakacje.

Zwłaszcza w lipcu, który wybieramy częściej niż sierpień. Chcąc zaoszczędzić na bilecie jak najwięcej, podróż organizujemy z dużym wyprzedzeniem, średnio na 3-6 tygodni przed wylotem. Z danych Kiwi.com wynika, że ta zasada i travel-hack dotyczy wyjazdów organizowanych niemal bez względu na porę roku. Wyjątkiem jest sezon zimowy, który jest jednocześnie najtańszy (średnia cena biletu na krótkich trasach to 66 euro), kiedy co piąty użytkownik w tym roku decydował się na rezerwację lotu na 3 dni przed planowaną podróżą.

Dokąd latamy najczęściej

Włochy, Hiszpania i UK niezmiennie utrzymują się na podium bez względu na porę roku, wskazuje Kiwi.com. Ten trend jest widoczny na przestrzeni ostatnich lat. Bogata siatka połączeń i częstotliwość lotów, poza słoneczną aurą, dodatkowo zachęcają turystów z Polski do podróży w wyżej wymienione miejsca.

Choć zima to doskonały moment na to, by upolować bilet w bardzo konkurencyjnej cenie i zdecydowanie niższej niż latem, to w tym roku polscy użytkownicy byli mniej aktywni, stawiając na pełnię sezonu letniego. Zaskakującym może wydawać się fakt, że zimą, kiedy zwykle cierpimy z powodu braku słońca, krótkich dni czy niższej temperatury, to wielu podróżowało do krajów skandynawskich oraz w Europie Zachodniej, a także decydowało się na bardziej odległe destynacje, jak USA czy Kanada. Wiosną, to Paryż, Londyn i Wiedeń były najchętniej wybierane na podróż, zwykle na city break - dane Kiwi.com wskazują, że 71 proc. użytkowników spędziła na miejscu średnio do 3 dni.

Najpopularniejsze dni, tygodnie i miesiące wybierane na podróż

Dane Kiwi.com wskazują, że zimą to styczeń był najczęściej wybieranym miesiącem na podróż, z kolei wśród najpopularniejszych tygodni znalazły się: 09.01.2023 i 19.12.2023.

Wiosną to zwłaszcza maj skusił najwięcej podróżujących, z kolei najczęściej wybieranym tygodniem na podróż był jego pierwszy tydzień. W pełni sezonu letniego postawiliśmy na lipiec, zwłaszcza jego początek, z kolei najpopularniejszym tygodniem na podróż w czerwcu był ten zaczynający się od 12. Jesienią królował wrzesień, kiedy to ceny biletów lotniczych po zakończeniu sezonu, zaczynają spadać, a odwiedzane miejsca stały się zdecydowanie mniej zatłoczone i bardziej kameralne. Pierwsze dwa tygodnia września (04.09.2023 oraz 18.09.2023) były najintensywniejsze pod kątem zagranicznych podróży.

