Domagali się pieniędzy, grozili maczetami. Policja zatrzymała napastników z Koronowa

Policjanci z wydziału kryminalnego koronowskiego komisariatu ustalili, iż 30-letni mieszkaniec Koronowa odpowiada za wymuszenia rozbójnicze.

- Okazało się, że pierwotnie dwóch pokrzywdzonych 37-latków pożyczyło od niego łącznie 500 złotych, ale mimo spłaty całego zadłużenia, mężczyzna w dalszym ciągu domagał się pieniędzy - informuje Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Nachodził ich w miejscu pracy i zamieszkania, grożąc pozbawieniem życia. Doprowadził do tego, że dali mu pieniądze kilka razy, łącznie 2600 złotych.

Do wymuszeń dochodziło w listopadzie bieżącego roku. - Dwa razy 30-latek działał ze swoim 36-letnim kolegą. Obaj są mieszkańcami Koronowa - dodaje policja. - Posługując się maczetą i przedmiotem przypominającym broń, próbowali zmusić pokrzywdzonych do oddania kolejnych pieniędzy. Z uwagi na to, że napadnięci nie mieli przy sobie gotówki, sprawcy oddalili się.