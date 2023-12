Szczepionka przeciw Krakenowi. W Kujawsko-Pomorskiem nie wszędzie jest dostępna

W dwóch ostatnich tygodniach listopada, na różnych oddziałach szpitala Biziela w Bydgoszczy pojawiło się 56 zakażeń koronawirusem wśród pacjentów.

- Z tego, co wiem, nasza apteka szpitalna zamówiła szczepionki. Preparaty powinny być dostępne od 6 grudnia, ale na realizację zamówienia trzeba poczekać - mówi dr Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. strategii, komunikacji i kadr w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.

Chodzi o szczepionkę przeciwko najnowszemu wariantowi koronawirusa, nazwanego Kraken. To podwariant dobrze znanego już od początku tego roku szczepu Omikron. Preparat produkowany przez firmę Novavax, nosi nazwę Nuvaxovid XBB 1.5.

- Szczepionka jest pakowana po dwie, albo po 10 fiolek. Z każdej fiolki można uzyskać 5 dawek - mówi Marta Bilska, kierownik apteki szpitalnej w bydgoskim "Bizielu". - Musimy być zatem przygotowani, by szczepić wielokrotności pięciu pacjentów. Kiedy tylko preparaty dotrą do nas, to będziemy otwarci na możliwość wykonywania szczepień.