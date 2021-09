Domowe sposoby na jesienne przeziębienie. Zobacz najskuteczniejsze z nich! [lista] Kamila Pochowska

Walka z przeziębieniem i grypą nie należy do najłatwiejszych. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego warto znać naturalne sposoby, które skutecznie wzmacniają odporność. Sok z bzu, mleko z miodem, cytryna... Sprawdź w naszej galerii babcine sposoby na walkę z przeziębieniem jesienią. pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

Lepiej zapobiegać, niż leczyć! Jesienią temperatury znacznie się obniżają, przez co częściej dotykają nas przeziębienia i grypy. Aby wzmocnić odporność, już nasze babcie stosowały naturalne metody. Wiele z nich praktykowanych jest do dziś. Miód, czosnek, herbata lipowa.. Co jeszcze? Sprawdź w naszej galerii domowe sposoby na walkę z przeziębieniem jesienią.