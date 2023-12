Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023

Wielu z nas mieszka w blokach. Przeciętne mieszkanie w Kujawsko-Pomorskiem dysponuje 2-3 pokojami i powierzchnią od 40 do 65 metrów kwadratowych.

Ile kosztuje dom w Kujawsko-Pomorskiem?

Ceny domów w Kujawsko-Pomorskiem w porównaniu z największymi miastami

Średnia cena metra kwadratowego domów w Toruniu to 5934 zł, w Bydgoszczy – 5558 zł, a we Włocławku – 4901 zł. To dużo taniej niż w najdroższych miastach w Polsce: