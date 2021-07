Dopłaty bezpośrednie 2021. Kiedy wypłata pieniędzy i jakie stawki? ARiMR kończy nabór

Do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie 2021?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko do północy 12 lipca czeka na przesłanie formularza w aplikacji eWniosekPlus. Do 18 czerwca 2021 r. do godziny 8.00 wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyła zdecydowana większość rolników, którzy co roku starają się o wsparcie - 1,257 mln producentów rolnych.

Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co przyspieszy obsługę wniosku oraz może przyczynić się do wcześniejszej wypłaty płatności. Tylko wniosek, który znajduje się w zakładce "WYSŁANE", uważa się za skutecznie doręczony do ARiMR.

W skrócie przypominamy daty obowiązujące w naborze 2021: