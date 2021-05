Dopłaty do materiału siewnego 2021. Kiedy złożyć wniosek do ARiMR? [termin]

Przez miesiąc od 25 maja do 25 czerwca rolnicy będą mogli wnioskować do ARiMR o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do jakich roślin przysługują dopłaty?

ARiMR zaznacza, że dopłatami do materiału siewnego nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

Zboża : jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; Rośliny strączkowe : bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; Ziemniak.

Stawki dopłaty do hektara powinny zostać określone w rozporządzeniu rady Ministrów do 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.