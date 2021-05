Dopłaty do pszczół. Już można składać wnioski do ARiMR o pomoc dla pszczelarzy

Ważnym jest to, że o pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Wnioski o przyznanie pieniędzy do 28 maja do 30 czerwca 2021 roku pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

osobiście,

z wykorzystaniem wrzutni,

za pośrednictwem platformy ePUAP,

przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dopłaty dla pszczelarzy - warunki uzyskania pomocy

Beneficjentem pomocy, jakiej będzie udzielać ARiMR, może być pszczelarz: