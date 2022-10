Dopłaty do węgla nie dla działkowców. "Ustawa stanowi, że tam nie można mieszkać"

- Działkowcy, owszem musieli składać oświadczenia do CEEB o posiadanych źródłach ciepła, ale to nie oznacza automatycznie, że przysługuje im prawo do uzyskania dodatku węglowego - tłumaczy Barbara Kokot, prezes PZD Oddziału w Bydgoszczy. - Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, zresztą ustawa o ogrodach działkowych stanowi jasno, że mieszkanie na nich jest nielegalne.