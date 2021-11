„Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie zakończyło projekt „The Key to Connection " [zdjęcia]

Edukacja kinestetyczna, czyli edukacja poprzez ruch, jak mówią organizatorzy, jest elementem, na który nie zwraca się szczególnej uwagi w procesie formalnej edukacji, a wiele opracowań naukowych wskazuje na zbawienny wpływ ruchu na rozwój, nie tylko fizyczny, dzieci i młodzieży.

- Pomysłodawcy i realizatorzy projektu przez realizację konkretnych działań chcieli też odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajduje się tytułowy „klucz do połączenia” („The key to connection”) edukacji pozaformalnej z formalną, z którą mamy do czynienia na co dzień , w szkole. Zadanie okazało się niełatwe, ponieważ niełatwe jest wprowadzenie elementów ruchowych w sztywne ramy programu tradycyjnej szkoły, jednak nie jest to zadanie niewykonalne. Szkoła dbająca o ucznia to taka, która dba nie tylko o przyswojenie regułek, wzorów i pojęć, ale również o szeroko pojęty rozwój. Taką szansę daje wprowadzenie elementów ruchu do zajęć lekcyjnych – podkreśla Daniel Wargin ze Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”.