Dorota Chotecka i Radosław Pazura są razem od ponad 30 lat - zdjęcia. Oto ich recepta na trwały związek

Dorota Chotecka i Radosław Pazura od lat nierozłączni

"Nauczyliśmy się siebie nawzajem, potrafimy z siebie czytać jak z otwartej księgi, co nie oznacza, że straciliśmy uważność. Podstawą związku jest rozmowa, dialog, wsłuchanie się w potrzeby drugiego człowieka i wsparcie. Brzmi banalnie, ale działa! My kobiety chcemy być wysłuchiwane, bo taką mamy naturę, a zadaniem mężczyzny jest cierpliwie nas słuchać (uśmiech-przyp. red.)" - przyznała Dorota.

"Myślę, że świetnie się uzupełniamy, czerpiąc od siebie to, co najlepsze i rozmawiając o tym, co złe i na co nie mamy zgody. Trudno być wobec siebie w pełni obiektywnym, dlatego z uwagą słucham tego, co mówi Dorota, choć czasem, zwyczajnie po ludzku nie musi mi się to podobać" - dodał Radosław.