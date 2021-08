Dożynki 2021 w Kujawsko-Pomorskiem. Te gminy już ogłosiły terminy i gwiazdy

Dożynki 2021 - powiat świecki, gmina Drzycim

Miejscem gminnych dożynek 22 sierpnia będzie Gródek. Święto plonów zacznie się od mszy św. o godz. 13:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gródku. Po mszy nastąpi przemarsz do szkoły z towarzyszeniem orkiestry dętej.

Dla uczestników dożynek wystąpi orkiestra dęta ze Świecia, dzieci, chór gminno-parafialny Cecylia z Drzycimia oraz zespół wokalny Jarzębina z Gródka. Podczas gminnych dożynek 2021 przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszą nalewkę i wino dożynkowe. W planie jest występ gminnej sekcji bokserskiej, a na zakończenie zabawa taneczna do godz. 1:00.

Dożynki 2021 - powiat świecki, gmina Jeżewo

Gminne dożynki zagoszczą w Laskowicach 28 sierpnia. Będzie konkurs na witacz dożynkowy. Zgłoszenia są przyjmowane do 26..08. "W ramach konkursu, należy przygotować dowolną dekorację/ozdobę/inscenizację z elementów pochodzenia ekologicznego (zboża, kwiaty, rośliny, drewno itp.) i umieszczenie jej w centralnym miejscu sołectwa, osady, ulicy lub własnej posesji. Witacz dożynkowy musi swoją tematyką nawiązywać do ekologicznego i związanego z przyrodą, charakteru dożynek", czytamy w regulaminie. Do wygrania od 300 do 1000 zł.