W Kujawsko-Pomorskiem zbliżają się Wojewódzkie Dożynki 2021. Tym razem w Toruniu

Dożynki Wojewódzkie 2021 w Kujawsko-Pomorskiem

Region będzie świętował w ostatni weekend wakacji, czyli 28 i 29 sierpnia. - Obchody wojewódzkiego święta plonów organizujemy tym razem wspólnie z diecezją toruńską - zapowiada marszałek Piotr Całbecki. - Chcemy, by miały szczególny charakter, podkreślający więzi miasta z wsią. Jako samorząd województwa, w którym rolnictwo jest jedną z wiodących gałęzi gospodarki, pragniemy, by przekaz o tym, że to wieś nas żywi, zakorzenił się w świadomości społecznej – podkreśla Całbecki.

Dożynki 2021 w Toruniu. Kto wystąpi na koncertach?

W sobotę i niedzielę 28-29 sierpnia 2021 w Toruniu odbędą się dożynkowe koncerty. Urząd zapowiada, że gwiazdami pierwszego dnia będą raper L.U.C. i grupa muzyczna Rebel Babel, którzy koncertować będą najpierw na toruńskiej starówce, a potem na plenerowej scenie na Jordankach. Na koniec w sobotę party pod chmurką poprowadzi DJ Martinez.