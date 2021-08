Dożynki Błenna 2021. Daro i zespół The Best na scenie [zdjęcia]

Na scenie wystąpili m.in Daro i zespół The Best. Artyści występujący po zmroku mieli duży problem ponieważ na scenie nie było ... oświetlenia. Członkowie zespołu The Best powiedzieli, że pierwszy raz spotkali się z taką sytuacją. Posiłkowali się swoimi latarkami w telefonie!

Koncert Daro, przedsiębiorcy z Izbicy Kujawskiej opóźnił się do czasu aż dotrze oświetlenie sceniczne. Mimo tych przeszkód wszyscy uczestnicy imprezy dobrze się bawili, a po występie Daro, zespół The Best wrócił na scenę i mógł kontynuować w godnych warunkach.