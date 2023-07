Dr n. med. Marek Lewandowski, dyrektor Szpitala MSWiA w Bydgoszczy: - Można powiedzieć, że medycyna bydgoska rośnie w siłę

Szpital MSWiA podpisał właśnie umowę i będzie współpracował z Politechniką Bydgoską w ramach kierunku lekarskiego, a docelowo - wydziału lekarskiego. Uchylmy nieco rąbka tajemnicy, jak doszło do tej współpracy?

Padła taka propozycja i ją od razu zaakceptowaliśmy. Myślę, że tutaj mieliśmy z panem rektorem wspólne zdanie, że to będzie dobra współpraca dla obu stron. Zyska na tym i uczelnia, i szpital. Dla nas będzie to nowe wyzwanie, bo do tej pory mieliśmy tylko praktyki dla studentów a teraz będziemy prowadzić zajęcia kliniczne dla studentów na oddziałach szpitalnych. Przez co wejdziemy bardziej w to nauczanie kliniczne. Z niecierpliwością czekamy na decyzję o powołaniu kierunku lekarskiego na Politechnice. Wówczas rozpoczniemy przygotowania do tej edukacji.

To co przede wszystkim zmotywowało?

To, że w Bydgoszczy medycyna jest tematem nośnym i od lat wskazuje się, że należy ją w mieście rozwijać. Także to, że w naszym szpitalu wiele osób pracowało kiedyś w Akademii Medycznej w Bydgoszczy a potem w Collegium Medicum UMK i ma doświadczenie w takim kształceniu studentów. A przede wszystkim zmotywowało to, że na polskim, czyli również na kujawsko-pomorskim rynku, ciągle brakuje lekarzy.