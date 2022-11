Dr Piotr Wiśniewski: - Dziś bardzo często algorytmy sztucznej inteligencji pomagają nam w codziennej pracy (rozmowa wideo)

- Jakiś czas temu algorytmy sztucznej inteligencji, bardzo drogie, były wykorzystywane tylko przez duże korporacje czy wojsko do szeregu działań. Dziś bardzo często te algorytmy pomagają nam w codziennej pracy. To właśnie robimy na Platformie DBR77. Jesteśmy w stanie pomagać algorytmicznie w procesach decyzyjnych. Podpowiadamy w jaki sposób zorganizować proces produkcyjny, jak przypisać pracowników do zadań czy jakiego typu materiały i kiedy mają wjechać do hali produkcyjnej. Algorytmy są w stanie wykonać tę pracę znacznie szybciej niż człowiek - powiedział nam dr Piotr Wiśniewski.