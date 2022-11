Prof. Andrzej Blikle: - W turkusowych firmach ludzie są wolni i szczęśliwi. Nie ma szefów, każdy jest szefem dla siebie [rozmowa wideo]

Prof. Blikle gościem konferencji Biznes Trendy, która odbyła się 24 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym.

- Ludzie się czują szczęśliwi w takich firmach. Mają poczucie, że to co robią jest robione dobrze, potrzebne, nikogo nie krzywdzą. Jednak to nie jedyne zalety, bo efektywność takiej pracy jest lepsza. Jak mówi stare powiedzenie: "Ludzie wolni i szczęśliwi pracują lepiej" - opowiadał nam prof. Blikle.