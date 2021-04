Drób podrożeje? Przez ptasią grypę, wycofują się hodowcy, którzy nie są w stanie udźwignąć obciążeń finansowych

Przypomnijmy, że od początku 2021 w Polsce wykryto aż 246 ognisk grypy ptaków. Ba, utylizacji mogło zostać poddanych nawet około 10 milionów ptaków.

- Sytuacja polskiego drobiarstwa wywołana grypą ptaków jest dramatyczna. Masowe likwidacje stad prowadzą do zerwania wielu ogniw branżowego łańcucha. Szczególne obawy budzi brak możliwości działania sektora reprodukcyjnego i wylęgowego, co może prolongować w czasie obecne problemy. Intensywność zakażeń oraz skomplikowany proces walki z epizoocją prowadzi do tego, że w wielu rejonach kraju jakakolwiek produkcja drobiarska jeszcze długo nie będzie możliwa - twierdzi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.